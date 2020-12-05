تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو ل ” جمل ” يتجول داخل أحد المستشفيات بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة صباح اليوم السبت .
حيث يظهر في مقطع الفيديو الجمل وهو يسير بأحد أروقة المستشفى وتقوم أحد الممرضات بتصوير الواقعة بهاتفها فيما يحاول عدد من الأشخاص السيطرة عليه ومحاولة إخراجه من المكان .
وطلب بعض الأشخاص تصوير الواقعة وتوثيقها لنشرها وكشف فساد العاملين في المستشفى .
وتفاعل المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو الذي أثار الكثير من الجدل حيث شنوا هجوما على القائمين على المستشفى مطالبين الجهات الحكومية بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسئولين .