انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام شاب مصري يقترب من ال 20 من عمره يقوم بسحل رجل مسن في الشارع .

حيث يظهر في مقطع الفيديو هذا الشاب وهو يجلس بجوار الرجل المسن على أحد الأرصفة بالشارع ليقوم فجأة بسحب قدم الرجل ممسكا بأطراف جلبابه وسحله على الأرض وسط ضحكات من مصور الفيديو .

بينما كان الرجل المسن في حالة انهيار وتوسل للشاب بأن يتركه الذي استمر فيما يقوم به غير مباليا بصراخ الرجل الذي بدأ بعد ذلك في توجيه الشتائم للشاب الذي رد عليه قائلا : ” هتتعلم الأدب ولا أموتك ” .

وأنهى هذا الشاب سحله للمسن وهرب بعيدا فيما نهض الأخير ولملم جلبابه .

وأثار مقطع الفيديو موجة من الغضب بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي الذين طالبوا بضرورة القبض على هذين الشابين ومعاقبتهم على ما فعلوه بحق هذا الرجل المسن من إيذاء جسدي وتنمر عليه .