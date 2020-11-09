تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في دولة الكويت مقطع فيديو أثار الجدل وموجة غضب بين المتابعين والذي يوثق اعتداء شاب على فتاة في أحد الشوارع وطلبه لرقم جوالها مهددا إياها ب ” الساطور ” في حال عدم حصوله على الرقم .

وأتي مقطع الفيديو الذي قامت بتصويره الفتاة التي تعرضت لهذا الموقف محل اهتمام وزارة الداخلية حيث تم ضبط الشاب المعتدي .

وكشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية عن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنه تضمن قيام شخص بتهديد فتاة بآلة حادة وإنه تم ضبط الجاني من قبل إحدى دوريات المرور .

واتضح أنه من المقيمين بصورة غير قانونية ( بدون ) وتم التحفظ عليه وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه .