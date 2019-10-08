مقطع فيديو يرصد معاملة الصين المهينة مع المسلمين

نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية مقطع فيديو مسرب تم التقاطه بواسطة طائرة بدون طيار يرصد الطريقة المهينة التي تتعامل بها السلطات الصينية مع الأقلية المسلمة الموجودة في إقليم شينجيانغ في غرب البلاد .

حيث يظهر في مقطع الفيديو قيام السلطات الصينية بترحيل المسلمين في محطة قطارات بعد حلق شعرهم وتكبيلهم وعصب أعين المعتقلين .

ونفت الحكومة الصينية القيام بهذا الأمر وهذا الفيديو .. إلا أن الحكومة الأمريكية كانت قد ذكرت في وقت سابق وفقا لمصادر استخباراتية عن احتجاز الحكومة الصينية لمئات الآلاف من المسلمين على مدى السنوات القليلة الماضية .

والتي كشفت أيضا عن الانتهاكات التي تحدث بحق الأقلية المسلمة في معسكرات احتجاز مسلمى الأويغور داخل الصين والتي وصلت إلى اغتصاب النساء وسرقة الأعضاء البشرية من السجن خلال الفترة الماضية .

بينما تقول السلطات في بكين إن تلك المعسكرات ما هي إلا عبارة عن مدارس تهدف إلى تغيير المفاهيم لدى الأقلية المسلمة .