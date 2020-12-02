كشفت صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية عن انتشار ملصقات على جدران مدينة نيويورك الأمريكية تطالب برحيل ” إيفانكا ترامب ” من المدينة وأنها شخصا غير مرغوب به فيها .

وأشارت الصحيفة إلى ظهور تلك الملصقات والتي حملت عنوان ” غير مرغوب ” في جميع أنحاء مدينة نيويورك خاصة في منطقة مانهاتن .

وكتب على المنشورات التي علقت على جدران المدينة وعلى الأعمدة : ” إيفانكا ترامب .. غير مرغوب فيها بمدينة نيويورك ” .. كما ظهرت ملصقات أيضا تطالب برحيل زوجها ” جاريد كوشنر ” من المدينة .

وأضافت الصحيفة أن الزوجين يفكران بعدم العودة إلى نيويورك ويتطلعان إلى الانتقال إلى نيوجيرسي أو فلوريدا في شهر يناير المقبل .

وقال أحد أصدقاء إيفانكا ترامب في تصريحات له لمجلة ” فانتي فير ” : ” إن النخبة الاجتماعية في مانهاتن ستتجنب مواجهة إيفانكا إذا حاولت العودة إلى المدينة .. كل شخص يحترم نفسه أو يحترم الديموقراطية ولا يريد أن يخجل في الحياة الخاصة والعامة سيبتعد عن الالتقاء بها ” .

وكانت إيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ” دونالد ترامب ” قد شغلت منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مع زوجها وكان لها ولزوجها دور كبير في السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية .

وواجهت انتقادات شديدة لعدم محاولتها منع والدها من تنفيذ سلسلة من السياسات المثيرة للجدل بما في ذلك قضية فصل الأطفال على الحدود الأمريكية .