نشرت ” دانييلا ألفاريز ” ملكة جمال كولومبيا لعام 2011 مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلالها عن خضوعها لعملية بتر رجلها اليسرى .

وذلك بعد أن تم اكتشاف خلل في الشرايين تمنعها من استخدامها بطريقة طبيعية .

وأشارت دانييلا ألفاريز في مقطع فيديو حول تفاصيل عمليتها الجراحية أن البداية كانت في شهر مايو الماضي حيث كانت ستخضع لعملية في بطنها لإزالة ورم منه .

ولكن اتضح للاطباء أن ذلك مرتبط برجلها وأن الشرايين لا تعمل كما يجب مما قد يشكل خطرا على حياتها .

ليتخذوا قرارا بعد ذلك ببتر تلك القدم وقالت ملكة جمال كولومبيا : ” لقد اتخذت القرار بين وجود قدم لا تعمل أو طرف اصطناعي يسمح لي بالرقص مرة أخرى والركض وركوب الدراجة والسباحة واخترت الاحتمال الثاني ” .