مليونير يطلب دمية جنسية بمواصفات خاصة بعدما تركته زوجته

أرسل مليونير، فضل عدم الكشف عن اسمه رسالة إلى متجر ” Hush Hush ” للسلع الفاخرة يطلب فيه دمية جنسية بمواصفات معينة، وفق ما اشارت “روسيا اليوم” نقلاً عن صحيفة “ميرور” البريطانية .

وأكد المليونير أن زوجته تركته بعد 35 عاما من الزواج. وقال في رسالته، مبررا طلبه: “لا يمكنني قبول فكرة مقابلة امرأة أخرى والعيش معها”.

وأشار المليونير إلى أنه يخشى من أن تطمع النساء الأخريات بأمواله فقط.

وبحسب الصحيفة فان المليونير يعتقد أن الدمية الجنسية بشكل ومواصفات زوجته السابقة ستحل مشكلته. وأخبر متجر السلع بأن لديه “المئات من الصور التي يمكن أن تكون نموذجا للدمية الجنسية”.

وأضاف صاحب الطلب الغريب أن أهم شيء في الدمية الجنسية هو شعرها، الذي يجب أن يكون بنيا كشعر زوجته، ويفضل أن يكون حقيقيا.

يذكر أن المليونير قدم طلبات للشركات المصنعة للدمى الجنسية إلا أن أمله خاب لأنه لم يجد الشركة، التي يمكن أن تؤمن له رغبته بالمستوى الجيد، لذلك أرسل طلبا إلى شركة Hush Hush آملا بأن تساعده في حل مشكلته.