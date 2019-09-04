ممثلة إباحية: “العضو الذكري لـ ترامب غريب وليس كبير”

تحدثت الممثلة الإباحية ​ستورمي دانيلز​ عن علاقتها الجنسية بالرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مشيرة الى ان عضوه الذكري غريب الشكل ويشبه الفطر.

واضافت ستورمي خلال حلولها ضيفة في احد البرامج التلفزيونية الأجنبية ان العضو الذكري لترامب ليس كبيرا، رافضة التحدث اكثر عن هذا الموضوع.

الجدير ذكره انه تمّ تخصيص مؤخرا يوما من قبل المجلس المحلي في مدينة ويست هوليوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، للإحتفال بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، وذلك لشجاعتها في التحدث عن علاقتها المزعومة السابقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.