أثارت الممثلة الاباحية الشهيرة ​ليزا آن​ الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها وهي ترتدي النقاب داخل مسجد آيا صوفيا في تركيا، خصوصاً أن سبب سفرها الى هذا البلد مشاركتها في حملة لصالح أحد المنتجات، من أجل التوعية بالثقافة الجنسية الآمنة.

وسرعان ما انتشرت الصورة بسرعة كبيرة، وعبّر المتابعون عن غضبهم خصوصاً المسلمين منهم، بسبب التناقض الواضح في شخصية هذه المرأة، فهي تارة ممثلة إباحية تشجع على ممارسة الجنس من دون زواج، وتارة تدخل مكاناً مقدساً من دون أي مانع.





