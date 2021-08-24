كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن الإمدادات الطبية الموجودة في أفغانستان تكفيها لمدة إسبوع واحد فقط .

وأشار مسئول بالمنظمة أن هناك 500 طن من الإمدادات الطبية التي كان من المقرر وصولها هذا الأسبوع إلى أفغانستان قد تعثر وصولها بسبب القيود المفروضة في مطار كابل وتوقف تسليم المعدات الطبية القادمة من الخارج .

وتشمل هذه الإمدادات معدات جراحية وعلاجات للالتهاب الرئوي عند الأطفال ومستلزمات خاصة بعلاج سوء التغذية الحاد .

وتحدث مسئولون بمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي للشرق المتوسط حول القلق من أن تؤدي الاضطرابات الحالية في أفغانستان إلى ارتفاع حاد في إصابات فيروس كورونا مع تراجع الفحوص للكشف عن الفيروس بنسبة 77% الإسبوع الماضي .

وأضافوا أن 95 % من المرافق الصحية في أفغانستان ما زالت تعمل لكن بعض أطقم العاملين من الإناث لم يعدن لأعمالهن .. كما أن بعض المريضات أصبحن خائفات من مغادرة بيوتهن .