خرج ” مايك ريان ” المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بتصريحات صحفية صادمة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت حول فيروس كورونا المستجد .

حيث أعلن أن فيروس كورونا قد يصبح فيروس متوطنا ويرافقنا لفترة طويلة من الزمن وأن العالم أمامه طريق طويل قبل أن يخفض مستوى التأهب أو الإجراءات الاحترازية بشأن الفيروس .

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة طوارئ صحية دولية في نهاية شهر يناير الماضي وأن وقف هذا الإنذار لا يلوح في الأفق مشيرا إلى أن هذا الفيروس قد لا يتلاشى أبدا .

فقال : ” من المهم أن نطرح هذا الكلام .. هذا الفيروس قد يصبح مجرد فيروس آخر متوطن في مجتمعاتنا .. قد لا يختفي هذا الفيروس أبدا ” .

وتابع : ” أرى أنه من الضروري أن نكون واقعيين ولا أتصور أن بوسع أي شخص التنبؤ بموعد اختفاء هذا المرض.. أرى أنه لا وعود بهذا الشأن وليس هناك تواريخ ” .

وأكد مايك ريان على أن الدول التي شهدت انخفاضا في معدلات الإصابة لابد أن تظل حذرة ولابد أن تتخذ إجراءات سريعة لكبح أي ارتفاع جديد .

كما شدد على أنه بعد اكتشاف لقاح لهذا الفيروس يجب أن يكون اللقاح متاحا للعالم بأسره بأسعار معقولة ويجب أن يكون في متناول أيدي الجميع .