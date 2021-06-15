تداول ناشطون على مواق التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لامرأة منتقبة تطعن شابًا أمام صالون حلاقة في حي الروابي بجدة.

وظهر في الفيديو، الشاب غارقًا في دمائه على الأرض، فيما وقفت سيدة منقبة ترتدي عباءة سوداء أمامه، وتقول إنها قتلته، ثم قامت بإبراز بطاقة هويتها أيضا.

وفي وقت لاحق، أعلن سناب وزارة الداخلية السعودية، عن إيقاف مواطنين بعد ظهور رجل ملقى على الأرض في وجود امرأة.

وقال سناب وزارة الداخلية:”إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود امرأة”.

وأضاف:”فقد باشرت الجهات المختصة بمحافظة جدة الحادثة، واتضح أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وبسبب خلاف عائلي بينهما تعرض الرجل لإصابة طفيفة في الرأس وهو بصحة جيدة”.

وأوضح:”جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة”.