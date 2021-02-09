وجهت ” منى السابر ” والدة الفنانة ” حلا الترك ” رسالة إلى نجلها الأكبر بمناسبة عيد ميلاده في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة لمنى السابر وإبنها وكتبت في تعليقها عليها : ” شكراً يا رب لأنني ولدتك .. أحببتك وما زالت وسأفعل دائماً .. أمك .. يوم ميلاد سعيد ” .

وجاءت تعليقات المتابعين على الصورة الذين تعاطف الكثير منهم مع منى السابر على خلفية الخلاف بينها وبين إبنتها والبعض الآخر اتهم حلا بالعقوق مثل : ” الله يعوضك فيه جحود بنتك ” و ” مصيره يكبر ويعقل ويحن ويرجع لأمه ” و ” الله يحنن قلبه عليك هو وأخته ويردهم لك ” .