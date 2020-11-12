كشفت الإعلامية المصرية ” منى عبد الغني ” عن نجاتها من موت محقق إثر تعرضها لحادث سير أثناء ذهابها إلى الاستوديو لتقديم الحلقة الجديدة من برنامجها ” الستات مايعرفوش يكدبوا ” .

حيث أشارت منى عبد الغني إلى إنها كانت تسير في طريقها المعتاد لتفاجأ بسيارتين نقل تسيران عكس الاتجاه لتتفاداهما بصعوبة .

فقالت : ” أنا مسكت أعصابي بالعافية لأني كنت داخلة في حادث موت والحادث حصل عند نادي الجزيرة .. صورت الفيديو ده بعد ما لقيت سيارتين نقل ماشيين عكس الاتجاه وكنت عايزة ألحق أجيب النمرة وكنت عايزة أقول للناس خلي بالكم لأن إبن جارتي توفي في حادث مشابه منذ فترة ” .

وتابعت : ” وبقول للمحافظ ولهيئة المجتمعات اللي بتديهم التصريح علشان يشتغلوا في مواعيد الفجر يشتغلوا فيها والناس نايمة ليه ماشي في العكسي .. الناس بتموت كل يوم واحنا طول الليل والنهار بنموت علشان واحد ماشي في العكسي بيوفر 2 أو 3 لتر بنزين ” .

ومن جانبها أعربت الإعلامية ” سهير جودة ” زميلتها في تقديم البرنامج عن دعمها لها قائلة : ” نقول لمنى حمد الله على السلامة ويارب ينجي الناس جميعا ويكفينا شر الأذى وشر الطريق وينجي كل المشاهدين ” .