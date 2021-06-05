كشفت صحيفة ” نيويورك تايمز ” عن رصد أطباء ومسئولون في كندا لعشرات الحالات التي أصيبت بمرض مجهول وغامض في مقاطعة نيو برونزويك .

وتمثلت بعض أعراض هذا المرض الذي فشل الأطباء في الوصول إلى أصوله وكيفية انتقاله بين البشر في : القلق والاكتئاب والتدهور العقلي الذي يتطور بوتائر سريعة والألم العضلي والأرق وفقدان الذاكرة بالإضافة إلى هلوسة وإضطرابات بصرية مخيفة مثل رؤية الموتى .

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المرض تم رصده للمرة الأولى في عام 2015 .. وحتى اليوم اكتشف الأطباء في كندا 48 إصابة بهذا المرض الغامض تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما وفارق 6 منهم الحياة .

وأضافت نيويورك تايمز أن معظم المرضى من مقيمي مدينة مونكتون وشبه جزيرة أكاديان .

وقال ” نيل كاشمان ” طبيب الجهاز العصبي في جامعة كولومبيا البريطانية الذي يحقق في أصول هذا المرض المجهول أن أعراضه تعكس فقدان الدماغ والنخاع الشوكي سيطرتهما على الجسم واصفا ذلك بالأمر المروع .

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الصحية الكندية التي ركزت جهودها في الأشهر الأخيرة على محاربة جائحة فيروس كورونا اضطرت إلى التعامل مع تفشي المرض الجديد أيضا بعد أن تسربت إلى وسائل الإعلام في مارس الماضي مذكرة لكبير الأطباء في نيو برونزويك بشأن الأوضاع في المقاطعة .