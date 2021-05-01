أثارت ” نادية الكامل ” زوجة الفنان ” أجمد الفيشاوي ” الجدل بعد نشرها لمنشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” هاجمت من خلاله الفنان ” محمد رمضان ” من جديد ثم قامت بعد ذلك بحذف المنشور .

وكتبت نادية الكامل في منشورها الذي استطاعت بعض الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير الحصول عليه قبل حذفه : ” يا نجم مش عيب أبدا إن الإنسان يكون غني ومعاه فلوس ومبسوط بيها طالما هو شقي وتعب فيها ” .

وتابعت : ” بس العيب عليك دلوقت .. مفيش دلوقت في العالم كله وبتكلم عن الناس اللي معاها فلوس حد ماشي زيك كده .. الناس الفنانين والرياضيين ونجوم المجتمع بيكون عندهم big team عشان يهيئ حياتك وتعرف بتعمل إيه بفلوسك ” .

وأضافت زوجة الفيشاوي : ” ومفيش حد دلوقت غير وهو عنده life coach بيعلمك ويعرفك تطلع تقول إيه وإزاي وأمتى ودي مش عيب أبدا .. الحاجات دي اتعملت مخصوص للناس اللي زيك اللي هما في مستوى عقلي وإجتماعي ضعيف أو ناس أغنيا جدا ولازم team يدير الفلوس دي ومعاها حد يعرفك بتعمل إيه ” .

واستكملت : ” طبعا ده غير خلفيتك الفقيرة اجتماعيا ودنو نفسك وضعفها وكرهك لنفسك قبل الناس وإنك قليل التعليم وده مش ذنبنا .. بجد إنت محتاج علاج ومحتاج تاخد خبطة في راسك تنسيك إنك كنت سبب في قتل وموت إنسان وعيلته عشان معتقدش إن فيه إنسان يقدر يعيش بذنب زي ده وتبعاته .. يا نجم انت الوحيد اللي أثبت صحة ومعنى كلة الطبقية بجد

يذكر أن نادية الكامل كانت قد شنت هجوما قاسيا على محمد رمضان منذ أيام على خلفية الأزمة التي كشفها مصمم الأزياء ” أشرف فجلة ” بينه وبين رمضان وعدم دفع الأخير له ثمن ملابس حصل عليها من تصميمه .