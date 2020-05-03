نشرت الناشطة السعودية ” فتو العقيل ” عددا من التغريدات عبر حسابها على موقع ” تويتر ” هاجمت فيهم من جديد ” هند القحطاني ” .

والتي أشارت من خلالهم إنها ستصبح العدو الأكبر لهند القحطاني وسوف تكشف عن الكثير من التفاصيل الخاصة بحياتها في الفترة المقبلة .

فكتبت فتو العقيل قائلة : ” أنا أكبر عدوة لك يا هند القحطاني والأيام الجاية راح تشوفين يتأمل ” .

انا اكبر عدوة لك ياهند القحطاني والايام الجايه راح اتشوفين يتأمل — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) May 3, 2020

وتابعت في تغريدة أخرى : ” فتو العقيل تأكل عيالها بفلوس حلال ماهربت ولا أنا عاقة والديني أنا اصير خدامة تحت رجول أمي وأبوي تركت فيلا وعشت معهم لرعايتهم ما هربت وتفصخت وحرمت اعيالي برهم لأبوهم ” .

فتو العقل تأكل اعيالها بفلوس حلال ماهربت ولا انا عاقه والديني انا اصير خدامة تحت رجول امي وابوي تركت فيلا وعشت معهم لرعايتهم ماهربت وتفصخت وحرمت اعيالي برهم لابوهم — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) May 3, 2020

كما أعادت فتو العقيل نشر تغريدة لها كانت قد كتبتها من يومين قالت فيها : ” المشكلة تصور وهي على السرير بحالة شكلها سكر وتقول عنى تصور سريرها .. طيب وش الوضع اللي إنتي فيه تصورين شبه عارية ولافة الفوطة عليك .. لعنة الله عليك يالهاربة الملحدة ” .

وكتبت في تعليقها عليها : ” تأمل رجاء افصحى عن نفسك لانك انكشفتي لعنة الله عليك ” .