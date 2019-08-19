من دون ضرر الصبغة.. هذا ما يجب اضافته الى الشامبو لإخفاء الشعر الأبيض

تعاني الكثيرات من مشكلة ظهور الشعر الابيض وعادة ما يقمن بإخفائه من خلال استخدام الصبغة. لكن من المعروف أن الصبغات تحتوي على مواد كيميائية من الممكن ان تلحق الضرر بالشعر وتسبب تلفه مع مرور الوقت.

ولهذا السبب يفضل اللجوء الى وصفات طبيعية تساعد على الحصول على النتيجة نفسها من دون اي تأثيرات سلبية. وفي هذه الحالة ينصح مثلاً بالاعتماد على شامبو الألوي فيرا واكليل الجبل.

وللاستفادة من خصائص هذين المكونين من المفيد اضافتهما الى الشامبو. ولتحضير الوصفة يوضع ليتر من الماء في وعاء على النار مع 150 غ من اكليل الجبل. يترك الخليط حتى يغلي ثم حتى تتبخر 3 ارباع كمية الماء.

يصفى الماء ويوضع اكليل الجبل في الخلاط مع قطعة من الألوي فيرا ويتم الخلط جيداً. يضاف الخليط إلى الشامبو الذي يتم استخدامه لغسل الشعر ويوضع في مكان بعيد عن الحرارة. ويمكن استعماله مرة كل 3 أيام. فهذا يعيد الى الشعر حيويته ويساعد على اخفاء الخصلات البيضاء.