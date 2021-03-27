يحتفل محرك البحث ” جوجل ” اليوم السبت بذكرى طرح البنك المركزي التونسي لورقة نقدية من فئة 10 دنانير في نفس اليوم من العام الماضي وتحمل صورة الطبيبة التونسية الراحلة ” توحيدة بن الشيخ ” .

وتعد توحيدة بن الشيخ هي أول طبيبة مسلمة في تونس والمغرب العربي .. ومن إنجازاتها أنها ساهمت في حصول النساء على رعاية صحية أفضل في جميع الأوساط خاصة الفقيرة .

كما عملت على وضع سياسة تنظيم العائلة التونسية مما أسهم إلى حد كبير في تراجع نسب وفيات النساء والأطفال عند الولادة في الستينيات من القرن الماضي .

ولدت توحيدة بن الشيخ في الثاني من يناير من عام 1909 في العاصمة تونس وحصلت على الدكتوراه من باريس في عام 1936 ثم عادت إلى وطنها حيث بدأت مسيرتها المهنية .. وتوفيت في 6 ديسمبر 2010.