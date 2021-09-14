نشرت الإعلامية ” مها الصغير ” زوجة الفنان ” أحمد السقا ” صورة لها خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام وهي تجلس بجوار لوحة تتضمن صورة لوالدها مصفف الشعر الراحل ” محمد الصغير ” .

وكتبت مها الصغير في تعليقها على الصورة في رسالة إلى والدها الراحل : ” من غيرك الدنيا حاجة تانية .. وجودك بس كان حاميني محدش كان يقدر يعمل لي حاجة طول ما انت عايش زي ما يكون كنت حاميني ومخبيني من كل الشياطين اللي حواليا دلوقتي ” .

وتابعت : ” بس برضو انت مخلف واحدة عمرها ما هتخذلك .. واحدة قوية .. الله يرحمك يا حب عمري ” .

يكر أن مصفف الشعر الشهير ” محمد الصغير ” كان قد رحل عن عالمنا في شهر يناير الماضي بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .