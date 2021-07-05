تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام أحد المواطنين الأردنيين بالسباحة للوصول إلى يخت ملك الأردن الملك ” عبد الله الثاني ” بالعقبة للحديث معه .

ويظهر المواطن الشاب في الفيديو وهو بالبحر أمام اليخت ويتحدث للملك عبد الله حول ظروفه طالبا منه مساعدته في الحصول على وظيفة حتى يتمكن من الزواج وإسعاد والدته .

فقال الشاب : ” مشان الله بدي وظيفة وافرح أمي واتجوز ” .. وأبدى ملك الأردن استعداده لمساعدة هذا المواطن وحاول الأخير كما ظهر في المقطع تقبيل يد الملك عبد الله وشكره .

https://www.facebook.com/454914727993148/videos/1617898841934516