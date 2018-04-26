مواقف طريفة..”قطة” معجبة بمحمد صلاح.. ومدونة تقع في حرج!

لا تزال أصداء فوز المحترف المصري، #محمد_صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مستمرة في #مصر، حيث عمت الأفراح والاحتفالات جميع ربوع البلاد ابتهاجاً بفوز نجمهم المحبوب.

وصاحب تلك الاحتفالات موقفان طريفان، آثارا ردود أفعال على مواقع التواصل، حيث تداول مغردون صورة لقطة تنظر إلى صورة صلاح في صحيفة يقرأها مصري جالس في المقهى، وبدت القطة وكأنها سعيدة ومبهورة بفوز اللاعب المصري بالجائزة.

وأيضا، ضجت مواقع التواصل بمنشور لمدونة مصرية على #تويتر، حيث نشرت المدونة صورة خطأ للاعب صلاح أمين، المحترف في صفوف نادي طلائع الجيش معتقدة أنه محمد صلاح المحترف بليفربول، وواجهت تعليقات طريفة من المغردين، طالبوها فيها بتصحيح الصورة.