اجتاحت موجة من السخرية مواقع التواصل في لبنان بعد تداول انباء عن قيام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بتقديمه نسخا عن سيرته الذاتية لمسؤولين قطريين بغية تأمين عمل له بعد تأليف حكومة جديدة.
وكتبت صحيفة “الاخبار” في عددها الصادر اليوم، إن دياب، وفي زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، حيث استقبله أمير الدولة تميم بن حمد ورئيس مجلس الوزراء ووزراء، فاجأ مسؤولين قطريين التقاهم، بتقديم نسخ عن سيرته الذاتية لكل منهم، بهدف تأمين عمل له بعد تأليف حكومة جديدة وتوقفه عن ممارسة مهمات تصريف الأعمال.
ولفتت الصحيفة إلى أن “ما قام به دياب أربك بعض الحاضرين في الاجتماعات التي عقدها، والتي كانت مخصصة لطلب مساعدات للبنان، وتحديدا لتمويل البطاقة التي تدرس الحكومة إمكان تقديمها لنحو 750 ألف عائلة كبديل من دعم السلع الحيوية”.
وقد أثار الخبر صدمة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي فيما علق اخرين بسخرية على الخبر.
بينما تساءل النائب جميل السيد عن العيب فيما قام به حسان دياب اذ كتب “خبَر! “رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب قدّم سيرته الذاتية للتعليم مستقبلاً في جامعة قطر”! غالباً ما من مسؤول لبناني يزور بلداً خليجياً إلا ويرغب الحصول على المال لنفسه، دياب يريد وظيفة بمؤهلاته الشخصية، أين العيب؟! هذا مؤشّر على أن دياب لم ينتفع من فساد الدولة كمعظم الذين سبقوه…”
وكان دياب أعلن استقالة حكومته في أغسطس الماضي وذلك عقب احتجاجات أعقبت انفجار مرفأ بيروت، ووسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة في لبنان.
وقد تم تكليف سعد الحريري في أكتوبر الماضي لتأليف حكومة جديدة، لكنه وبعد مرور 6 أشهر فشل في تشكيل حكومته في ظل تعقيدات الأزمة السياسية في البلاد وخصومته مع الرئيس اللبناني ميشال عون.