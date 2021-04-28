اجتاحت موجة من السخرية مواقع التواصل في لبنان بعد تداول انباء عن قيام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بتقديمه نسخا عن سيرته الذاتية لمسؤولين قطريين بغية تأمين عمل له بعد تأليف حكومة جديدة.

وكتبت صحيفة “الاخبار” في عددها الصادر اليوم، إن دياب، وفي زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، حيث استقبله أمير الدولة تميم بن حمد ورئيس مجلس الوزراء ووزراء، فاجأ مسؤولين قطريين التقاهم، بتقديم نسخ عن سيرته الذاتية لكل منهم، بهدف تأمين عمل له بعد تأليف حكومة جديدة وتوقفه عن ممارسة مهمات تصريف الأعمال.

ولفتت الصحيفة إلى أن “ما قام به دياب أربك بعض الحاضرين في الاجتماعات التي عقدها، والتي كانت مخصصة لطلب مساعدات للبنان، وتحديدا لتمويل البطاقة التي تدرس الحكومة إمكان تقديمها لنحو 750 ألف عائلة كبديل من دعم السلع الحيوية”.

وقد أثار الخبر صدمة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي فيما علق اخرين بسخرية على الخبر.

حسّان دياب حطّيت بالCV إنه عندك سنة و شوي خبرة مزهرية؟ — khalid (@Khaliiid_It) April 28, 2021

لم يعرف اللبنانيون أن كان الخبر مزحة ثقيلة أم حقيقة لا تقل ثقلاً. فرئيس حكومة #لبنان المستقيل #حسان_دياب وخلال زيارة رسمية إلى #قطر فاجأ الحاضرين بتوزيعه سيرته الذاتية بحثاً عن عمل بعد مغادرته منصبه. الخبر أثار ذهولاً واستغراباً خصوصاً أن رحلة دياب كان يفترض أن تكون سياسية. pic.twitter.com/fBvRNyP9JD — Daraj درج (@Daraj_media) April 28, 2021

بينما تساءل النائب جميل السيد عن العيب فيما قام به حسان دياب اذ كتب “خبَر! “رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب قدّم سيرته الذاتية للتعليم مستقبلاً في جامعة قطر”! غالباً ما من مسؤول لبناني يزور بلداً خليجياً إلا ويرغب الحصول على المال لنفسه، دياب يريد وظيفة بمؤهلاته الشخصية، أين العيب؟! هذا مؤشّر على أن دياب لم ينتفع من فساد الدولة كمعظم الذين سبقوه…”

خبَر!

"رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب قدّم سيرته الذاتية للتعليم مستقبلاً في جامعة قطر"!

غالباً ما من مسؤول لبناني يزور بلداً خليجياً إلا ويرغب الحصول على المال لنفسه،

دياب يريد وظيفة بمؤهلاته الشخصية،

أين العيب؟!

هذا مؤشّر على أن دياب لم ينتفع من فساد الدولة كمعظم الذين سبقوه… — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) April 28, 2021

في حال كان الخبر صحيحاً، والرئيس #حسان_دياب قدم على وظيفة في قطر، فهذا إن دلّ، فيدلُّ على أنه ليس كغيره، لم يكن رئيساً سارقاً وناهباً، بل شريفاً يريد العمل كغيره من الناس.



وللأسف إعلامنا أصبح فاسداً يلزمه "تربية" وإسكات صوتهم أصبح ضرورة وطنية. — Dr. Fouad Kabbara (@FouadKabbara) April 28, 2021

وكان دياب أعلن استقالة حكومته في أغسطس الماضي وذلك عقب احتجاجات أعقبت انفجار مرفأ بيروت، ووسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة في لبنان.

وقد تم تكليف سعد الحريري في أكتوبر الماضي لتأليف حكومة جديدة، لكنه وبعد مرور 6 أشهر فشل في تشكيل حكومته في ظل تعقيدات الأزمة السياسية في البلاد وخصومته مع الرئيس اللبناني ميشال عون.