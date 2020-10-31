اثارت قناة الجزيرة الاخبارية القطرية موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاعلان عن مقابلة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي وجه من خلال القناة رسالة الى العالم العربي والاسلامي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبي (محمد صلى الله عليه وسلم) مشددا على أن حكومته لا تقف خلف هذه الرسوم قائلا أن “الرسوم الكاريكاتيرية ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة”. وأضاف أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه القضية.

وفي المقابلة التي ستبث في وقت لاحق، قال ماكرون “أعتقد أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامي ولأن الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم”. وأضاف “هناك أناس يحرّفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه”.

ماكرون يختار منبر الجزيرة لمخاطبة الجمهور العربي والإسلامي … وهي ذاتها التي نقلت الإنتقادات والمظاهرات والحملات ضد اساءته .. المعادلة بسيطة … الرأي و الرأي الآخر …. https://t.co/pN6r3BQxf7 — عُلا الفارس (@OlaAlfares) October 31, 2020

وقد اثار الاعلان عن هذه المقابلة موجة غضب من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذي رأوا ان قناة الجزيرة اصبحت منصة لماكرون وان استضافتها عليها سقطة جديدة للقناة فيما حاولت الاعلامية الاردنية علا الفارس الدفاع عن القناة عبر تغريدة كتبتها على حسابها على تويتر: “ماكرون يختار منبر الجزيرة لمخاطبة الجمهور العربي والإسلامي … وهي ذاتها التي نقلت الإنتقادات والمظاهرات والحملات ضد اساءته .. المعادلة بسيطة … الرأي و الرأي الآخر ….”.