موظفة في البرلمان الكويتي تتعرض للخطف من أمام مقر عملها

كشفت صحيفة ” الراي ” الكويتية عن تعرض موظفة في مجلس الأمة الكويتي إلى الخطف من قبل شخص من أمام مقر عملها في البرلمان .

وتقدمت الموظفة ببلاغا للجهات المختصة يفيد بتعرضها للخطف من أمام بوابة مجلس الأمة من قبل شخصا من فئة ” البدون ” .



وروت الموظفة في بلاغها بأن الخاطف أرغمها على صعود سيارته وتوجه بها إلى منزله ومن ثم أعادها إلى سيارتها .

ولم تكشف تفاصيل أخرى حول اسم الخاطف أو أسباب خطفها .

يذكر أن ” البدون ” من الفئات كثيرة الأعداد في المجتمع الكويتي والسعودي والإماراتي .. وهم من القبائل البدوية التي لم تحصل حتى الآن على جنسية البلد المقيمة بها .

كما شهدت الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية حوادث خطف منها في شهر أغسطس الماضي حيث خطف وافد من قبل ثلاثة أشخاص وتم تعذيبه عدة أيام قبل تمكنه من الفرار .. بالإضافة إلى حادثة خطف المحامي ” سعود الهلفي ” من قبل أربعة وافدين في شهر فبراير الماضي .