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موظف تركي يعتدي على مسافر بريطاني في مطار إسطنبول

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كشفت صحيفة ” سبق ” السعودية عن قيام موظف الحجوزات في الخطوط التركية بمطار إسطنبول بالاعتداء على مسافر بريطاني بعد أن اكتشف تصوير المسافر له أثناء قيامه بمخالفة .

حيث كانت سيدة مسنة قد فشلت في الحصول على تذكرة بديلة لتذكرتها التي فقدتها في مطار اسطنبول ورفض الموظفون مساعدتها أو إعادة طباعتها .

مما جعل السيدة تستنجد بأحد المسافرين من مسلمي بريطانيا ليساعدها في حل المشكلة .

وذهب المسلم البريطاني للحديث مع موظفي الطيران التركي فقابله الموظف بالرفض ثم حاول الموظف طرد المسافر خارج الصالات وبدأ يسب ويشتم المواطن البريطاني .

 

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