موجة غضب عارمة حلّت بين عشاق لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل ​دييغو مارادونا​، وذلك بعد إنتشار صورة لجثمانه كان إلتقطها موظف بدار جنازة أرجنتيني يدعى دييغو مولينا.

وظهر مولينا إلى جانب الجثة وهو يضع يده على رأس مارادونا المسجى داخل التابوت، ومن ثم نشرها على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتعرض الموظف لتهديدات بالقتل، في حين طالب البعض بسحب جنسيته بتهمة “تدنيس” جثمان النجم العالمي.

وكان توفي مارادونا بسكتة قلبية، الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما، بعد خضوعه لعملية جراحية، لإزالة ورم دموي في دماغه أوائل الشهر الجاري.



