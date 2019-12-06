موقف بطولي .. طالبة مسلمة تنقذ حياة نحو 100 من زملائها في الولايات المتحدة !

حظيت ردة الفعل البطولية لطالبة مسلمة، بإشادة واسعة بعد أن ساهمت في انقاذ حياة العشرات من زملائها وحمايتهم من إطلاق نار وقع الثلاثاء الماضي في ولاية ويسكونسن الأمريكية .

وتناقلت وسائل إعلام أمريكية مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة قريبة من الحادث ، ويظهر فيه عدد من الطلاب المذعورين بعد سماع إطلاق نار بالقرب منهم ، محاولين اللجوء إلى أي مبنى لحماية أنفسهم من الرصاص ، ليجدوا ضالتهم في مسجد قمر القريب من مكان الواقعة ولسوء الحظ كان المسجد مغلق ، وسريعا تمكنت الطالبة المسلمة من فتح باب المسجد ومساعدة زملائها على الإحتماء بداخله .



فيما أفادت قناة الحرة الأمريكية أن الطالبة ، دعاء أحمد التي تتلقى تعليمها بمدرسة أشكوش ، أقدمت على تصرف بطولي ،حيث تمكنت من إدخال الرقم السري للمسجد، وظلت في الخارج حتى ضمنت دخول نحو 100 طالب إلى المسجد. وحظي مقطع الفيديو الذي يظهر دعاء وهي تفتح باب المسجد للطلاب، بتداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وشهدت المدرسة الثانوية حالة من الفوضى، صباح يوم الثلاثاء الماضي، إثر طعن طالب (16 عامًا) لأحد الضباط بعدما أطلق الأخير النار لمرة واحدة على الطالب داخل المدرسة، التي تقع في الجهة المقابلة للمسجد.

