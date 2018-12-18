موقف غريب.. أصوات تنهدات من داخل تابوت توقف جنازة في الأرجنتين!

في موقف غريب، قطع مشاركون في موكب جنازة في الأرجنتين مراسم الدفن بعدما سمعوا أصواتا مشابهة لأصوات تنهدات، وقرروا تسليم الجثة إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن الحادث وقع في العاصمة بوينس آيرس، في 12 كانون الأول الجاري. وكان أقارب المرأة المتوفاة التي تبلغ من العمر 65 عاما، ينقلونها إلى المقبرة، عندما سمعوا أصوات قرع وصرخات مكتومة من التابوت.

وطلب المشيعون من سائق سيارة الدفن التوجه مباشرة إلى المستشفى لمعرفة ما إذا كانت المرأة لا تزال على قيد الحياة.

وفحص الأطباء الجثة وخلصوا إلى أن المرأة توفيت قبل مدة أقلها 24 ساعة.

وفسر موظفو وكالة دفن الموتى أن الصوت الذي سمع من التابوت، ناجم، على الأغلب، من صوت الغازات التي انطلقت من الجثة عبر القصبة الهوائية.