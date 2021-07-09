إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لنجمة السوشيال ميديا ​الجزائر​ية ​موكا حجازي​، المقيمة في ​مصر​، ظهرت فيه ترقص بملابسها الداخلية، ما أثار غضب العديد من المتابعين.

وأحدثت موكا ضجة كبيرة بهذا الفيديو، الذي ظهرت فيه ترقص بطريقة فاضحة، مرتدية ​حمالة صدر​ فقط.



وبعد الإنتقادات اللاذعة التي تعرّضت لها موكا، إتخذ المحامي المصري ​أشرف فرحات​ هذا الموقف تجاهها، بإعتبار أنها خالفت العادات والتقاليد، ونشرت أموراً مخلة بالآداب العامة.

فما سبب هذه الضجة الكبير حول ما فعلته موكا؟ وما هو مصيرها بعد ما قام به أشرف فرحات؟