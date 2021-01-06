فازت الطفلة الكفيفة ميساء بن ميم (14 عاما) بجائزة الطفولة لكتابة القصة في المسابقة العربية “الكتابة في زمن كورونا” التي نظمها المنتدى العربي علي الدوعاجي للفكر والأدب عن آخر قصصها الموجهة للأطفال واليافعين بعنوان “الحق المسلوب” وهي القصة العاشرة في قائمة مؤلفاتها.

ونشرت ميساء، 14 عاما، كتاباتها إلكترونيا في انتظار صدور النسخ الورقية بعد أن تكفلت بطبعها ونشرها الجمعية التونسية لحماية أطفال المتوسط التي تبنت موهبتها النادرة.

وتدرس ميساء بن ميم بمعهد النور للمكفوفين بمحافظة سوسة الساحلية، التي تحدثت لـ”سكاي نيوز عربية” عن حلمها قائلة: “أريد أن أحصل على البكالوريا آداب بدرجة الامتياز حتى أتمكن من مواصلة تعليمي في المرحلة الجامعية بفرنسا وأريد أن ألّم بالواقع الغربي الأوروبي وأن أكتب عن واقعهم بلغتهم”.

وكانت ميساء قد قالت، في لقاء مع قناة “DW” العربية، أنها تطمح ان تصل الى تبلغ مكانة في الميدان الادبي لم يبلغها احد قبلها.