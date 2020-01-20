ميشيل أوباما تظهر بوجه متورم مع بقع داكنة .. ما القصة ؟

نشر الفنان الإيطالي ” إليكساندرو بالومبو ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لعدد من أشهر نساء العالم وذلك في إطار الحملة التي يقيمها من أجل مناهضة العنف ضد النساء .
وظهرت في الصور كلا من كل من سيدة أمريكا الأولى ” ميشيل أوباما ” وسيدة فرنسا الأولى ” بريجيت ماكرون ” والمسشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل ” وغيرهم من السيدات وهو بوجوه متورمة وتظهر عليها بقع داكنة في إشارة إلى العنف الذي تتعرض له النساء .
وكتب إليكساندرو بالومبو في تعليقه على الصور : ” فقط لأنني امرأة .. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة .. النساء مناصرات السياسة العالمية كضحايا للعنف بين الجنسين : المستشارة أنجيلا ميركل وهيلاري كلينتون وميشيل أوباما وبريجيت ماكرون وأوساسيو كورتيز وأونغ سان سو كي وسونيا غاندي ” .
وتابع : ” فقط لإني امرأة أنا ضحية للعنف المنزلي وأتقاضى راتبا أقل وعانيت من تشويه الأعضاء التناسلية .. ليس لدي الحق في أن ارتدي ما أريد ولا يمكنني أن اقرر من سأتزوج .. لقد تعرضت للاغتصاب ” .
وأضاف إليكساندرو : ” العنف ضد المرأة هو قضية عالمية تؤثر على الجميع بغض النظر عن العرق أو الطبقة او الدين ” .
وانتشرت تلك الصور في شوارع مدينة ميلانو الإيطالية .. ويذكر أن بالومبو اشتهر بتسليطه الضوء على الكثير من القضايا المهمة وقد أطلق في وقت سابق مشروعا يهدف إلى حماية المعوقين من التمييز من خلال إظهار أميرات عالم ديزني مع إعاقة ظاهرة .
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"Just because I'm a woman" by aleXsandro Palombo – International Day for the Elimination of Violence against Women – Women protagonists of world politics as victims of gender violence – Chancellor Angela Merkel, Alexandria Ocasio-Cortez, Hillary Clinton, Michelle Obama, Brigitte Macron, Aung San Suu Kyi and Sonia Gandhi. – "Just because I'm a woman" I'm a victim of domestic violence – I get paid less – I’ve experienced genital mutilation – I do not have the right to dress as I want – I can't decide who I’m going to marry – I was raped … Violence against women is a global issue that affects everyone, regardless of race, class or religion. – – – – – – – – – – – – – – – – – – #DomesticAbuse #DomesticViolence #violenceagainstwomen #violenciacontramulher #violence #violenzasulledonne #violenciadomestica #violenciadegenero #violenceconjugale #domesticviolencesurvivor #noustoutes #domesticviolenceawareness #WomenPower #Women #HumanRights #genderequality #Womenrights #WomanPower #michelleobama #hillaryclinton #angelamerkel #brigittemacron #violencesfaitesauxfemmes #Campaign #rapevictim #Feminism #Feminist #feminicidio #feminicidios #feminicide