خرجت ” ميشيل أوباما ” زوجة الرئيس الأمريكي السابق ” باراك أوباما ” بتصريحات مثيرة للجدل خلال حوارها مع المذيع الأمريكي ” كانون أوبريان ” في برنامجها ” حديث ميشيل أوباما ” الذي يبث عبر موقع إنستجرام .

حيث تحدثت عن حياتها الزوجية والمشاكل التي واجهتها مع زوجها في بعض الاوقات مشيرة إلى إنها في وقت ما كادت أن تلقي زوجها من النافذة .

فقالت موجهة حديثها إلى الأزواج الجدد : ” أوقات فكرت خلالها بدفع باراك من الشباك .. وأقول ذلك كي تعرفوا أنه سيمر عليكم أوقاتا عصيبة خلال الزواج .. ولكن ذلك لا يعني أنه يجب عليكم الاستسلام ” .

وشبّهت ميشيل أوباما إختيار الزوج أو الزوجة بإختيار فريق كرة السلة قائلة : ” إذا كنت تنظر إلى الزواج كفريق حقيقي فإنك تريد من فريقك أن يفوز حقا ” .

وعن زوجها باراك أوباما قالت : ” هذا الرجل وعدني بحياة تعج بالمغامرات وأريد القول إنه وفى بوعده ” .

وتابعت : ” أحببت أن أخبركم بهذه الأشياء كي تتعلموا عن الزواج وعن أنفسكم ” .