كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية نقلا عن مصادر لها عن قيام ” ميغان ماركل ” زوجة الأمير هاري بإدلاء صوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عبر البريد .

وهو الأمر الذي جعلها تنتهك البروتوكول الملكي البريطاني وتخالف تقاليد العائلة المالكة والتي يُسمح لها بالتصويت لكنهم لا يفعلون ذلك لأن النظام الملكي يُقصد به أن يكون محايدًا سياسيًا .

وبذلك تكون ميغان ماركل هي أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يفعل ذلك .

واشارت المصادر إلى أن ميغان ماركل كانت مُصرّة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الأمريكية ولم تكن لتدع أي شيء يحول دون تحقيق ذلك .. مؤكدة أنها كانت ستدلي بصوتها حتى إذا كانت هي وزوجها مازالا يقيمان بالمملكة المتحدة .