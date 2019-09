ميغان ماركل ترتدي ” الحجاب ” في زيارتها لمسجد في كيب تاون

نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية صورا من زيارة الأمير ” هاري ” وزوجته دوقة ساسكس ” ميغان ماركل ” لأول وأقدم مسجد في جنوب إفريقيا ب ” كيب تاون ” .

حيث قاما الزوجان بزيارة ” المسجد الأول ” في كيب تاون والتقيا بقادة الأديان .

وظهرت ميغان ماركل في الصور وهي مرتدية الحجاب وارتدت ثوبا طويلا .

وخلال الزيارة التقى الأمير هاري وزوجته بالشيخ ” إسماعيل لوندت ” وزعيم الجالية المسلمة ” محمد غرونوالد ” ومجموعة من قادة الأديان .. بمن فيهم ممثل عن كنيسة إنجلترا وكبير الحاخامات وقادة الشباب اليهود والمسيحيين والمسلمين والطلاب الذين شاركوا في التبادل بين الأديان بين لندن وكيب تاون .

وجاءت زيارة دوق ودوقة ساسكس إلى المسجد في إطار احتفال جنوب أفريقيا بيوم التراث الذي يبرز من خلاله التنوع الديني الذي تتميز به البلاد .

ويعد هذا المسجد رمزا للنضال من أجل الاعتراف بالمسلمين وحريتهم في العبادة .. وتم إنشاء المسجد الأول في عام 1794 أثناء الاحتلال البريطاني الأول لرأس الرجاء الصالح وكان المؤسسة الدينية الرئيسية خلال الأعوام من 1804 حتى 1850 .

Meghan Markle is seen in public wearing a headscarf for the first time https://t.co/v2oe5Ky7jl

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 24, 2019