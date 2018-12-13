ميغان ماركل تستيقظ يومياً الساعة الرابعة والنصف فجراً.. والسبب!!

بحسب مصدر مقرّب من العائلة الملكية البريطانية الذي أشار إلى صحيفة “ذا صن” فإن دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ زوجة الأمير هاري تستيقظ يومياً عند الساعة الرابعة والنصف فجراً وتقوم بتمارين ​اليوغا​، ما يفرض على مساعديها التأهب التام والصبر.

وكانت إحتلت ميغان ماركل الأخبار العالمية خلال هذا العام وذلك منذ زواجها من الأمير هاري لتصبح واحدة من أكثر السيدات متابعةً وتأثيراً هذا إضافة إلى الأخبار التي تحدثت عن خلافها مع كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام لما تختلفان من طباع أدى إلى عندم إنسجامهما وذلك على الرغم من نفي القصر الملكي لهذا الأمر.