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ميغان ماركل تقطع علاقتها بوالدها بشكل نهائي .. تعرف على السبب ؟

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ذكر مصدر مقرب من دوقة ساسكس ” ميغان ماركل ” وزوجها الأمير هاري لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن اتخاذ ميغان ماركل لقرارا وهو قطع علاقتها بوالدها بشكل نهائي .

وذلك على إثر الانتقادات التي شنها والدها ” توماس ماركل ” البالغ من العمر 75 عاما عليها باستبعادها عن حياتهم .

واتهمها أيضا بالكذب حول ما قالته عن دفعها لمصاريف تعليمها وتأمينها للمال من اجل دراستها الجامعية .

وقال إنه لم يتلق أي اتصالا منها منذ تخلفه عن حضور حفل زفافها على الأمير هاري بعام 2018 .

وانه كان يأمل بالحصول على صورة لحفيده ” آرتشي ” أو أن يلتقي به وجها لوجه ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن  .

مما دفع ميغان لاتخاذ ذلك القرار بزعم حماية نفسها وزوجها وابنها من الفضائح .

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