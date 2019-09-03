ميغان ماركل تقطع علاقتها بوالدها بشكل نهائي .. تعرف على السبب ؟

ذكر مصدر مقرب من دوقة ساسكس ” ميغان ماركل ” وزوجها الأمير هاري لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن اتخاذ ميغان ماركل لقرارا وهو قطع علاقتها بوالدها بشكل نهائي .

وذلك على إثر الانتقادات التي شنها والدها ” توماس ماركل ” البالغ من العمر 75 عاما عليها باستبعادها عن حياتهم .

واتهمها أيضا بالكذب حول ما قالته عن دفعها لمصاريف تعليمها وتأمينها للمال من اجل دراستها الجامعية .

وقال إنه لم يتلق أي اتصالا منها منذ تخلفه عن حضور حفل زفافها على الأمير هاري بعام 2018 .

وانه كان يأمل بالحصول على صورة لحفيده ” آرتشي ” أو أن يلتقي به وجها لوجه ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن .

مما دفع ميغان لاتخاذ ذلك القرار بزعم حماية نفسها وزوجها وابنها من الفضائح .