مي الخرسيتي ترد على منتقديها : ” في جيل مسئول مني وأنا مش قد الاستهتار بالمسئولية “

تعرضت الإعلامية ” مي الخرسيتي ” إلى عدد من الانتقادات عقب نشرها لمقطع فيديو تحدثت فيه عن تفشي فيروس كورونا في العالم وطريقة تعامله معه ووجهت رسالة إلى الشعب المصري بعدم الخوف أو الهلع وتهويل الأمر وأن أمريكا هي التي تتسبب في ذلك فضلا عن سياسة ترامب ورغبته في ضرب الصين تجاريا‎ .

وردا على تلك الانتقادات نشرت مي الخرسيتي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا قالت فيه : ” حب الله بحب الحياة وفكرة ويقين ‏إني هروح لله بعد الحياة .. بعمل الخير والحب والرضا .. بحب الناس كل البشرية حتى لو صعبين ” .

وتابعت : ” بحب مصر اعمل إيه واضح إن ‏ربنا حطها في قلبي لسبب لسه بفهمه .. بحب ولاد بلدي مهما حصل بحس إن في جيل مسئول مني وأنا مش قد الاستهتار بالمسئولية .. بحب أهلي وراجلي .. حبي ‏لديني بيزيد ديني دين المعاملة الطيبة .. بحب العلم واكتسابه قلبي مرتاح بيدعي لكم ” .