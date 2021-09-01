كشفت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر عن تعرضها للتحرش في الشارع من جانب أحد الوافدين الذي يحمل الجنسية المصرية .

ووجهت مي العيدان في تغريدتها رسالة إلى المسئولين بالكويت طالبت فيها بوضع قانون يقضي بإقصاء وترحيل الوافدين المتحرشين .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” والله أنا أطالب أن الدولة تحط قانون إن أي وافد بالكويت إذا عاكس أو تحرش بمواطنة كويتية يتم تسفيره واقصاءه من البلد ” .

وتابعت : ” انت جاي الديره تشتغل واترزق الله ولا جاي تعاكس واتحرش والله وقاحة .. أمس وأنا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لا تشوفون منظره قسما بالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه ” .

والله انا اطالب ان الدوله تحط قانون ان اَي وافد بالكويت اذا عاكس او تحرش بمواطنه كويتيه يتم تسفيره واقصاءه من البلد انت ياي الديره تشتغل واترزق الله ولا ياي تعاكس و اتحرش والله وقاحه امس وانا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لااتشوفون منظره قسما يالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه — مي العيدان (@mayal3eidan) August 30, 2021