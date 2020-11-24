نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثارت من خلاله الجدل حول انفصال الفنانة الكويتية ” فرح الهادي ” عن زوجها ” عقيل الرئيسي ” .

حيث تضمن مقطع الفيديو توثيق وكشف مي العيدان لقيام عقيل الرئيسي بإلغاء متابعته لزوجته عبر حسابه على موقع إنستجرام وحذفه لكل صورهما معاً .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الفيديو متسائلة : ” عقيل الرئسي يلغي متابعة زوجته فرح الهادي وحذف صورها .. هل هي بوادر أزمة أو حركات سوشيال ميديا عشان الترند ” .

وتابعت : ” واضح هذي حركات أي كابل من المشاهير من تامر حسني وبسمة بوسيل وعمرو دياب وملكة كابلي وأحمد السالم وصلنا الحين لآخر العنقود عقيل وفرح .. كل هذا عشان الترند ” .