نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة المخرج والممثل الكويتي ” محمد الحملي ” .

وذلك من أجل الترويج للقائها معه في إحدى حلقات برنامجها ” كشف حساب ” الذي يُعرض على شاشة قناة ” سكوب ” .

وأثارت تلك الصورة الكثير من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حيث ظهرت مي العيدان بها نحيفة جدا بعد أن خسرت الكثير من وزنها وبدا ذلك واضحا في ملامح وجهها وخصرها النحيل .

وانقسمت التعليقات بين معجبا بإطلالتها وشكلها الجديد وبين من انتقد خسارتها للوزن بهذا الشكل واصفا إياها بإنها أصبحت ك ” الهيكل العظمي “

فجاءت التعليقات مثل : ” وايد ضعفانة وايد ” و ” بسك دايت يا أستاذة مي حرام عليك صرتي هيكل ” و ” نحفتي وشكلك صار أجمل ” .