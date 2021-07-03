أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عن تعرضها لوعكة صحية بعد تلقيها الحرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا مما اضطرها إلى إلغاء حلقة برنامجها ” كشف حساب ” والتي كان من المقرر عرضها يوم الخميس الماضي .

فكتبت في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام : ” للأسف راح اضطر أأجل حلقتي مع الفنان سعيد الملا إلى الإسبوع القادم بسبب حالتي الصحية جدا تعبانة بعد ما اخذت الجرعة الثانية من اللقاح البارح ” .

وتابعت مي العيدان : ” والاستفراغ عندي ماوقف للأسف وما أعرف إذا هذا شي طبيعي أو أنا فيني شي .. عموما خلال الساعات القادمة اذا استمر هذا التعب أكثر من جذيه راح اضطر اروح المستشفى والله يعين وسامحوني ” .