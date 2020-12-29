علقت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح في الكويت بحبس الفاشينيستا ” جمال النجادة ” لمدة سنة مع الشغل والنفاذ ودفع غرامة قدرها 1000 دينار .

وذلك على خلفية إتهامها في قضية الإساءة لوكلاء النيابة بعد تسريب تسجيل صوتي سمع فيه صوتها وهي تصف وكلاء النيابة الذين حققوا معها في قضية غسيل الأموال مع مجموعة مشاهير بألفاظ مجرّمة قانوناً .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على ذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” : ” الحكم على فاشينيستا كويتية بالحبس سنة وغرامة ألف دينار بتهمة الإساءة إلى أعضاء النيابة .. عساك بهالحالة واردي وجايتلك إن شاء الله بعد قضية غسيل الأموال بتروحين فيها ” .

وتابعت : ” عشان يفيدك لسانك الطويل عشان تتأدبين مع أعضاء النيابة والقضاء مرة ثانية مع إن اللي مثلك ما شاف ولا يعرف يحترم أحد والنيابة لها حشمتها ونحترم وكيل النيابة لأنه يمثل دولة .. الواحد لما يقابلهم حتى تليفونه ما يمسكه احتراماً لهيبتهم .. عاش القضاء الكويتي النزيه العادل إن شاء الله يتأيد بالاستئناف ووعد بجيب لك بالسجن كنافة وعطور من دار الطيب ” .