أعادت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” نشر التصريح الذي خرج به السيناريست المصري ” تامر حبيب ” في رده على الانتقادات التي تعرض لها بعض من زملائه الفنانين بسبب حضورهم لحفل زفاف بعد مشاركتهم في جنازة الفنان الراحل ” سمير غانم ” بساعات .

حيث أشار تامر حبيب أيضا إلى عدم تمكنه من حضور الجنازة لتواجده بالجونة للمشاركة في حفل الزفاف على الرغم من حزنه على وفاة سمير غانم .. كما أوصى أصدقائه وزملائه بالوسط الفني في تصريحاته بأنه في حال وفاته إذا وجدوا ما يسعدهم ويبهجهم في هذا اليوم فليقوموا به وهو ما سيسعده .

وعلقت مي العيدان على ذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام ساخرة فقالت : ” وأنت من دخلك أصلا بالموضوع .. هم اتكلموا عن النجوم ولم يتكلموا عن الكومبارس .. خليك أرقص وأنزل حمام السباحة وبلبط وإن شاء الله لما تموت والدتك بعد عمر طويل نرقص ونغني ونهز ” .

وتابعت : ” ونجيب يسرا تهز معانا وتلبس أحمر لأنها متعودة تهز بعد الجنازات الظاهر .. وسأقيم حفلة على حسابي عشان تعرف إحساس لما الناس حواليك تكون فرحانة ولا معبرة جرحك وأنت قاعد لوحدك مكسور على فقدان غالي وحبيب ” .