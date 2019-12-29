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مي العيدان تشن هجوما قويا على ” لينا أحمد الفيشاوي ” بعد نشرها صورة عارية : ” لا الأب فاضي لها ولا أمها “

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نشرت ” لينا أحمد الفيشاوي ” إبنة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” وطليقته ” هند الحنتوي ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي تعود إلى عام 2013 وهي بسن الثامنة .

والتي ظهرت بها وهي عارية من الاعلى .. وكتبت في تعليقها عليها : ” ليبرالية دائما في كلامي وحرة مع نفسي .. هذه أنا كحورية واحدة مع العالم ” .

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Always happy in my speech and free with myself , this is me as a mermaid WHEN I WAS 8 YEARS OLD you guys one with the world 🌍❤️ #free #mermaid #littlemermaid #littleme

A post shared by LEENA FAROUK ALFISHAWY (@leenaalfishawyofficial) on

وشنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” هجوما حادا على لينا الفيشاوي حيث قامت بإعادة نشر الصورة عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وأرفقتها بتعليق قائلة : ” صورة عارية تنشرها لينا بنت أحمد الفيشاوي .. هذه نتيجة انحلال الأخلاق وقلة التربية والتفكك الأسري .. لا الأب فاضي لها ولا أمها كل واحد تزوج وتركوها وراءهم .. مأساة ” .

كما تعرضت لينا لعدد كبير من الانتقادات من جانب متابعيها على الصورة والذين اتهموها بإنها تتعمد نشر ذلك من أجل لفت الانتباه .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” إنتي حلوة وجميلة بس الصورة دي مش حلوة خالص إنتي أحسن من إنك تطلعي بالمنظر دا ” و ” الله يرحمنا يارب ويستر علينا هاذي تبغى تلفت النظر ليها ” و ” التعري تخلف وجهل ” .

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