نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع إنستجرام مقطع فيديو من حلقة الفنانة المصرية ” نادية الجندي ” ببرنامج ” لايف من الدوبلكس ” مع الدمية الشهيرة ” أبلة فاهيتا ” والتي تمت إذاعتها يوم الجمعة الماضية .

وأشادت مي العيدان في تعليقها على الفيديو بتصريحات نادية الجندي خلال الحلقة حول علاقتها بطليقها المنتج ” محمد مختار ” والرقي الذي يتخلل هذه العلاقة .

حيث أشارت نادية الجندي إلى استمرار علاقتها بطليقها على الرغم من إنفصالهما ووجود علاقة صداقة قوية بينهما لوجود ذكريات كثيرة وعشرة بينهما كما كان محمد مختار سببا في نجاحها الفني .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على ذلك قائلة : ” من أجمل ما سمعت في حلقة الليلة من لقاء النجمة نادية الجندي في برنامج أبله فاهيتا وعن رقي إنهاء علاقات الزوجية بأدب وأخلاق ورقي .. في ناس بس يطلقوا كل واحد يروح يتكلم بعيوب الثاني كأنهم في سباق من يضر الآخر أكثر ” .