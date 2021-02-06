نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفييدوهات ” إنستجرام ” طلبت من خلاله الدعاء للفنان المصري ” علي حميدة ” بالشفاء على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا وإصابته بمشاكل في الجهاز الهضمي مما استدعى دخوله إلى المستشفى .

وتضمن المنشور صورة لعلي حميدة كتبت مي العيدان في تعليقها عليها : ” ادعوا بالشفاء للفنان علي حميدة .. الله يشافي كل مريض ” .

ومن ناحية أخرى كشف ” إسماعيل حميدة ” شقيق الفنان علي حميدة في تصريحات صحفية له عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه .

فأشار إلى أن هناك استقرارا نسبيا للحالة الصحية لشقيقه وخاصة الحالة النفسية .. وأن علي حميدة كان قد خرج من معهد ناصر وعاد إلى منزله بناءا على رغبته لاستكمال العلاج وسط أسرته بمدينة مرسى مطروح يوم الأربعاء الماضي .