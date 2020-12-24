نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام للممثل ومقدم البرامج الكويتي ” سعود بو شهري ” خلال لقائه معها في برنامجها ” كشف حساب ” .

حيث كشف سعود بوشهري عن تعرض وجهه للتشوه سابقا بعد حسد فنانة شهيرة له وإبدائها إعجابها بوجهه وبشرته وعقب ذلك بأيام حدثت له مشاكل وآلام بسبب مرض بوجهه وهو ما أثر عليه نفسيا وجسديا ولا يزال أثر ذلك حتى الآن ولكنه تحسن كثيرا عن ما مضى .

وكشفت مي العيدان في تعليقها على الفيديو أنه عرض على سعود عرضا ماديا ضخما من قناة تلفزيونية ليكشف عن اسم تلك الفنانة ولكنه رفض الكشف عن هويتها .

فكتبت قائلة : ” سعود بو شهري لأول مرة يتكلم عن تشوه وجهه بسبب حسد فنانة مشهورة والقناة التي عرضت عليه مبلغ ضخم ليكشف إسمها ومن وقف إلى جانبه ” .