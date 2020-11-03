نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تكشف من خلالها وثيقة زواج الفنان المصري الراحل ” عبد الحليم حافظ ” والفنانة المصرية الراحلة ” سعاد حسني ” عرفيا .

ويظهر في الصورة تاريخ حدوث الزواج في الثالث من شهر إبريل لعام 1960 .. كما كشفت وثيقة الزواج عن أن سعاد حسني كانت تحمل الجنسية السورية لأن والدها سوري ولم تكن في ذلك الوقت قد حصلت على الجنسية المصرية .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة : ” عقد زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ .. طلعوا متزوجين عرفي ” .

الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين واستيائهم من نشرها لمثل هذه الأخبار وخاصة إنها تخص أشخاص قد فارقوا الحياة ولا أهمية لذلك حاليا .

فجاءت التعليقات مثل : ” حتى الموتى طلعتي عقود زواجهم ” و ” انتهيتي من الأحياء الحين دور الأموات .. لا حول ولا قوة الا بالله ” و ” لا حول الله حتى الأموات ما سلموا منك ” و ” الناس ماتوا وشبعو موت ” .