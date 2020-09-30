نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، يظهر تجهيز قبر امير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي توفي امس الثلاثاء عن 91 عاما.

وعلقت مي العيدان على الفيديو كاتبة: “فيديو تجهيز قبر سمو الامير صباح الاحمد الصباح في مقبرة صليبخات اللهم اكرم نزله”.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، قد أعلن أن مراسم دفن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستقتصر على أقرباءه فقط، امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.



وأضاف الشيخ الجراح – في بيان رسمي مساء الثلاثاء أن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وكان الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق، عن وصول جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء، قادمًا من الولايات المتحدة.